Старовижівський районний суд Волинської області виніс вирок військовослужбовцю Володимиру Ш., який під час конфлікту штовхнув командирку медичної роти. Унаслідок падіння жінка зламала руку. За скоєне нападнику призначили 112 годин громадських робіт.

Як йдеться у вироку суду від 31 жовтня, інцидент стався 6 лютого 2024 року у приміщенні військової частини у селі Стара Вижівка Ковельського району. За даними слідства, між солдатом і командиркою стався словесний конфлікт, який переріс у штовханину. Жінка впала на бетонну підлогу та отримала перелом лівої руки середнього ступеня тяжкості.

Під час засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Він розповів, що того дня їхав із Ковеля до Старої Вижівки й заїхав до медичної частини, де раніше служив, аби скористатися туалетом. Черговий спершу не хотів його пускати, бо командирка роти заборонила, але все ж пропустив. Біля вбиральні чоловік зустрів командирку, яка, за його словами, схопила його за плечі, після чого він відштовхнув її, і вона впала.

Військовий зазначив, що шкодує про скоєне, визнає провину, перепросив перед потерпілою та додав, що з лютого 2024 року вже не служить у ЗСУ.

Водночас командирка медичної роти пояснила, що мала напружені стосунки з обвинуваченим ще з 2022 року, через що подала рапорт про його переведення. Проте він нібито продовжив приходити до роти, поводився агресивно та ображав колег.

За словами потерпілої, 6 лютого 2024 року він без дозволу зайшов у приміщення, а коли вона попросила вийти – сильно штовхнув її, через що вона впала й зламала руку. Після операції функція руки досі повністю не відновилася.

Суддя Юлія Сухоручко визнала Володимира Ш. винним за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) й призначила йому 114 годин громадських робіт. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.