Луцький міськрайонний суд виніс вирок лікарю-терапевту, який під час військової служби в прикордонному загоні на Волині напав на начальника. Обвинувачений погрожував полковнику та вдарив його кулаком у голову. За скоєне нападнику призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 7 жовтня, після мобілізації обвинувачений Юрій К. служив у прикордонному загоні на посаді лікаря-терапевта медичного пункту. Вранці 25 червня 2025 року чоловік підійшов до службового кабінету свого керівника, який саме виходив на коридор, і вдарив останнього кулаком в обличчя. Захищаючись, потерпілий виставив руки вперед і травмував плечовий суглоб, він також вдарився об двері та отримав забій хребта. Інші військовослужбовці відтягнули лікаря, який продовжував погрожувати полковнику.

За даними слідства, обвинувачений був невдоволений службовою вимогливістю та військовою дисципліною потерпілого – заступника загону з морально-психологічного забезпечення. Лікар повністю визнав свою провину і просив суворо його не карати.

Суддя Анатолій Марчук визнав лікаря-терапевта винним за ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо начальника) й призначив пʼять років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.