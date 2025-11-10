Брекети пластичної вибухівки

Державне бюро розслідувань затримало трьох військовослужбовців на спробі продати велику партію вибухівки. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Затримані – полковник та ще двоє військових, звання яких не вказується. За даними ОГП, вони намагалися продати понад 500 кг пластичної вибухівки, більше ніж 11 кг пластиду, 7 гранат та детонуючий шнур. Вартість всієї партії становить приблизно 88 тис. доларів США.

Крім цього, під час обшуків у військових вилучили автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тис. набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

Затриманим оголосили підозру у вчиненні злочину організованою групою та незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Військовим загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року СБУ повідомляла про затримання військового та дезертирів на спробі продати трофейну зброю.