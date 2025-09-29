У Хотині під час туристичного форуму презентували мобільний застосунок про туристичні об’єкти «Буковина Travel». Його створили фахівці зі Львова на замовлення Чернівецької обласної військової адміністрації. У застосунку вказана інформація про 500 об’єктів. Це пам’ятки архітектури, туристичні маршрути, готелі та автентичні ресторани.

Застосунок безкоштовний, його можна завантажити для різних операційних систем. Наразі він працює трьома мовами: українською, англійською та румунською. Інтерфейс будуть осучаснювати на основі відгуків і побажань користувачів, зазначили в Чернівецькій ОВА.

На розробку «Буковина Travel» витратили майже 100 тис. грн з обласного бюджету. Про це в коментарі «Суспільне.Чернівці» розповів заступник директора департаменту регіонального розвитку Михайло Хмелевський.

У застосунку можна знайти інформацію про:

обʼєкти архітектури;

природні обʼєкти;

музеї;

крафтове виробництво;

готелі, хостели, садиби;

ресторани;

туристичні послуги;

гірськолижні курорти;

туристичні сплави по річках;

екскурсії.

Також у застосунку можна знайти контакти гідів та відео про Буковину. Програма обладнана штучним інтелектом та навігацією, яка показує маршрут до потрібного обʼєкта. Завантажити можна в App Store та Play Market.

Поки застосунок був доступний у тестовому режимі, його завантажили понад 400 разів. Додамо, що подібні додаток є у всіх великих містах, таких як Львів, Київ, Одеса та інші.