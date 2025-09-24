«Укрзалізниця» додала потяги в Карпати зі Львова та Франківська
Поїзди до Ворохти їздитимуть 27 і 28 вересня
На вихідних, 27 та 28 вересня, курсуватимуть регіональні поїзди Львів – Ворохта – Львів та Івано-Франківськ – Ворохта. Ці рейси «Укрзалізниця» планує також запустити у жовтні.
Як повідомили в компанії, поїзд Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 27 вересня о 8:02 і прибуватиме до Ворохти о 13:02. Зупинки на маршруті: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель. З Ворохти потяг виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до Львова о 19:56.
У неділю, 28 вересня, курсуватиме поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ:
- відправлення зі Львова о 07:28
- прибуття до Івано-Франківська о 10:03
Також 28 вересня їздитиме поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта з зупинками у Яремчі, Микуличині й Татарів-Буковелі:
- відправлення з Івано-Франківська об 11:18
- прибуття до Ворохти о 13:02.
В «Укрзалізниці» зазначили, що планують запустити такі рейси й у жовтні.