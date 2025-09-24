Ці рейси «Укрзалізниця» планує також запустити у жовтні

На вихідних, 27 та 28 вересня, курсуватимуть регіональні поїзди Львів – Ворохта – Львів та Івано-Франківськ – Ворохта. Ці рейси «Укрзалізниця» планує також запустити у жовтні.

Як повідомили в компанії, поїзд Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 27 вересня о 8:02 і прибуватиме до Ворохти о 13:02. Зупинки на маршруті: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель. З Ворохти потяг виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до Львова о 19:56.

У неділю, 28 вересня, курсуватиме поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ:

відправлення зі Львова о 07:28

прибуття до Івано-Франківська о 10:03

Також 28 вересня їздитиме поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта з зупинками у Яремчі, Микуличині й Татарів-Буковелі:

відправлення з Івано-Франківська об 11:18

прибуття до Ворохти о 13:02.

В «Укрзалізниці» зазначили, що планують запустити такі рейси й у жовтні.