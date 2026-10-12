Заморозки очікують 14-15 жовтня

На Буковині синоптики прогнозують заморозки на ґрунті протягом 14–15 жовтня. Про це повідомили в Чернівецькому обласному центрі гідрометеорології у понеділок, 12 жовтня. Загалом очікують хмарну погоду з невеликими дощами.

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У вівторок, 13 жовтня, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вдень у місті та області прогнозують 7–12° тепла. Нічні температури становитимуть 3–8° тепла, в горах 0–5° тепла.

Далі ночі стануть прохолоднішими: 1–6° тепла, в горах від 3° морозу до 2° тепла. У середу, 14 жовтня, на поверхні ґрунту місцями очікуються заморозки 0 – 3°. Вдень температура підніматиметься до 9–14° тепла, в горах 4–9° тепла. Прогнозують дощ та хмарну погоду.

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У четвер, 15 жовтня, на поверхні ґрунту також місцями очікуються заморозки 0 – 3°. Вдень температура підніматиметься до 9–14° тепла, можливий невеликий дощ.

16, 17 та 18 жовтня денні температури становитимуть 7–12°, в горах 2–7° тепла. Вітер переважатиме північно-західний 7–12 м/с.