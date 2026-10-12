Основний удар візьме на себе захід країни

Уже незабаром в Україні очікується похолодання, основний удар візьме на себе захід країни. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз погоди по областях до 17 жовтня.

У вівторок, 13 жовтня, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Найхолодніше буде у західних областях, вдень – максимально від 9 до 11°С тепла, на Львівщині – від 7 до 9°С тепла. На іншій території країни очікується переважно від 11 до 16°С тепла, найтепліше – на сході та півдні (місцями до 22°С тепла).

Карта погоди в Україні 13 жовтня (клікніть для збільшення)

У середу, 14 жовтня, збережеться хмарна погода. У західних областях – від 9 до 12°С тепла вдень, опадів не прогнозують. На півночі – від 12 до 14°С тепла, у центральних областях – від 12 до 16°С тепла, на сході та півдні – від 16 до 21°С тепла.

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У четвер, 15 жовтня, очікувати на потепління не варто. На заході країни вдень позначки термометрів показуватимуть від 10 до 12°С тепла, на Закарпатті – від 13 до 15°С тепла. На іншій території України – переважно від 11 до 15°С тепла. У Харківській, Дніпропетровській областях, на Запоріжжі та на сході – від 16 до 21°С тепла.

У п’ятницю, 16 жовтня, погода трішки погіршиться. У західних областях очікується лише від 7 до 10°С тепла вдень, на Закарпатті – до 14°С тепла, а на Буковині – до 13°С тепла. У центральних областях вдень позначки термометрів показуватимуть від 12 до 15°С тепла, можливі дощі. На півдні та сході прогнозують максимальні 15–17°С тепла.

У суботу, 17 жовтня, в Україні й далі пануватиме прохолодна погода. У західних областях очікується від 9 до 13°С тепла, на Волині – до 15°С тепла, а на Львівщині, Закарпатті та Буковині прогнозують лише до 11°С тепла. Протягом дня очікуються короткочасні дощі.

Карта погоди в Україні 17 жовтня (клікніть для збільшення)

В інших областях також очікується хмарна та дощова погода. Денна температура повітря становитиме переважно від 13 до 15°С тепла. На півдні та сході – до 18°С тепла.

Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року.

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