За створення центру проголосували депутати облради

На Буковині створять комунальний обласний молодіжний центр. Заклад діятиме в приміщенні Чернівецької обласної військової адміністрації на вулиці Михайла Грушевського, 1. За створення обласного молодіжного центру проголосували 42 депутати облради 29 жовтня під час засідання сесії. У рішенні прописали декілька пунктів про те, щоб молодіжний центр не дублював функції департаментів освіти і науки, молоді та спорту, а також управління культури.

«Рішенням передбачено, що центр займатиметься питаннями соціального становлення молоді, сприятиме її самореалізації, інтелектуальному, моральному та духовному розвитку, підтримуватиме творчий потенціал. Також новий заклад працюватиме на засадах національно-патріотичного виховання, утверджуватиме повагу до України, популяризуватиме пластовий рух та здоровий спосіб життя», – повідомили в Чернівецькій обласній раді.

Через два тижні на профільну депутатську комісію представлять доопрацьований статут Чернівецького обласного молодіжного центру. Після його затвердження спеціалісти управлінь освіти та науки, молоді та спорту почнуть роботу над безпосереднім створенням комунального закладу. Скільки грошей виділять з обласного бюджету для функціонування обласного молодіжного центру, поки що не повідомляється.