У чоловіка в гостях напередодні був знайомий, який побив його до смерті

У селі Рашків Чернівецької області місцеві мешканці знайшли свого 66-річного односельчанина вбитим. Сусіди виявили тіло чоловіка у його будинку, коли прийшли провідати односельця вранці. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 42-річний знайомий загиблого. Відомо, що між чоловіками виникла сварка, нападник до смерті побив 66-річного селянина. Після скоєного чоловік утік. Зараз йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як у четвер, 28 липня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, тіло 66-річного мешканця села Рашків виявили сусіди вранці середи, 27 липня. На тілі померлого були тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть.

«Напередодні ввечері у чоловіка гостював 42-річний уродженець Тернопільщини, який нещодавно переїхав до Рашкова. Попередньо, під час застілля між ними виникла суперечка, гість завдав господарю декілька ударів руками й ногами по обличчю і тілу. Від завданих ударів потерпілий упав на підлогу. Користуючись безпорадним станом своєї жертви, нападник руками задушив чоловіка», – йдеться у повідомленні поліції.

Після вбивства 42-річний нападник втік і намагався приховати сліди злочину. Правоохоронці затримали підозрюваного, його дії кваліфікують за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожу до 15 років позбавлення волі.