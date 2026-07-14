Міст відновили коштом місцевих підприємців та благодійників

У селі Виженка Чернівецької області відновили міст, який обвалився під групою дітей з міста Лозова під час фотографування. Тоді у воду впали близько 30 дітей, а шестеро з них отримали травми різної важкості. Їм надавали допомогу в місцевій лікарні. Про це повідомили у Вижницькій районній адміністрації.

Зокрема, відновили металевий каркас та поставили основу з дерева. Гроші на ремонт передали місцеві підприємці та благодійники.

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Додамо, що нещасний випадок з групою дітей стався 6 червня. Близько 30 дітей зайшли на дерев’яний підвісний міст через річку Виженка для спільного фото. В цей час конструкція не витримала та обвалилася. Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми, їх госпіталізували до лікарень Чернівців. У них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

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У прокуратурі Буковини за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України.

У коментарі ZAXID.NET речниця Чернівецької обласної прокуратури Наталія Соколовська зазначила, що відновлення мосту не вплине на хід розслідування. Вона додала, що наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють відповідальних за цей нещасний випадок.