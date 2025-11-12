Маршрут стартує від Смугарських водоспадів

Новий одноденний туристичний маршрут відкрили у Вижницькому районі на Буковині. Його присвятили загиблому військовослужбовцю, капітану Збройних сил України Руслану Сенчуку. Маршрут матиме 12 км і проходитиме через чотири популярні туристичні локації.

Новий туристичний маршрут стартує від Смугарських водоспадів у селі Розтоки Вижницького району. Далі туристи пішки проходять до скельних утворень «Протяте каміння», потім повз скелю «Соколине Око». Завершується подорож на перевалі «Німчич», повідомили в Чернівецькій військовій обласній адміністрації. Уздовж маршруту нанесли туристичну розмітку, ️встановили інформаційні таблички, ️облаштували точки орієнтування.

«Це одна з найбільш видовищних стежок краю, яка поєднує легенди, красу дикої природи та унікальні геологічні пам’ятки», – зазначили в Чернівецькій ОВА.

Цьому маршруту присвоїли ім’я загиблого військовослужбовця Руслана Сенчука. Він очолював Вижницьку райадміністрацію в 2016-2019 роках, був депутатом Вижницької міської ради. Після початку повномасштабної війни з Росією у травні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Був командиром роти протитанкових ракетних комплексів чернівецької 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 6 січня 2024 року в районі села Роботине, що на Запоріжжі.

Новий туристичний маршрут вже доступний у застосунку «Буковина Travel»: у ньому можна прокласти шлях, отримати рекомендації, дізнатися про локації та планувати мандрівку.