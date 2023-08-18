Інформацію чоловік отримував від друзів – жителів Донецької області

На Буковині ув'язненого колишнього жителя Бахмута засудили додатково до 15 років в'язниці за те, що він передавав інформацію ворогу про військових на Донбасі. Дані чоловіку через телефон передавали його друзі, які залишилися в Донецькій області, а він з березня 2022 року надсилав їх спецслужбам РФ.

Правоохоронці з'ясували, що 28-річного чоловіка, жителя Донецької області засудили за продаж та розповсюдження наркотиків. Свій термін ув'язнений відбував у Торецькій виправній колонії в місті Торецьк на Донеччині. Після того як почалася повномасштабна війна, в'язнів цієї колонії евакуювали на Буковину. Проте чоловік в обмін на те, що його росіяни внесуть в списки обміну, погодився на співпрацю з спецслужбами ДНР.

Засуджений з березня 2022 року передавав через месенджери в телефоні інформацію щодо дислокації та переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на Бахмутському напрямку. Також надавав координати будівель правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Ці дані в'язень отримував від знайомих жителів Донецької області, які перебували на волі і досі залишалися на Донбасі.

«Попри те, що через активізацію бойових дій на фронті чоловіка разом з іншими ув’язненими евакуювали до пенітенціарної установи у Чернівецькій області, контакти з ворогом він не втратив та продовжив надсилати інформацію щодо ЗСУ. Всю інформацію засуджений передавав представнику незаконного збройного формування ДНР, який входить до ланки спецслужб РФ», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 17 серпня.

В'язня Торецької колонії визнали винним у державній зраді. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Через те, що чоловік ще мав рік відсидіти у колонії, то його загальний термін перебування за ґратами складе 16 років.