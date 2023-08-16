Матеріальні збитки внаслідок бунту слідчі оцінили в 1,8 млн грн

Райсуд на Рівненщині призначив три роки іспитового терміну одному з учасників бунту в Полицькій виправній колонії. Відомо, що чоловік співпрацював зі слідством та уклав угоду про визнання винуватості.

Як йдеться у вироку Костопільського райсуду, у ніч на 25 липня минулого року обвинувачений за вказівкою організатора бунту спільно з іншими шістьома в'язнями вибивав вікна та двері, виривав решітки, а також закликав інших засуджених влаштувати підпал колонії.

За це чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 294 ККУ (масові заворушення). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.

Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, тож отримав несуворе покарання. Свою провину він визнав. На засіданні 14 серпня суддя Олександр Цвіркун цю угоду затвердив. Відтак Олега У. визнали винним, однак його звільнили від відбування покарання у тюрмі, обмежившись трьома роками іспитового терміну.

Відомо, що попереднє покарання, за яке чоловік був ув'язнений у Полицькій колонії, він відбув у липні цього року. З тих пір він перебував під вартою в СІЗО. Однак після постановлення цього вироку суд постановив звільнити його з-під варти.

Нагадаємо, бунт у Полицькій виправній колонії в'язні влаштували у ніч на 25 липня. Засуджені забарикадувались у житловій зоні та не впускали персонал, вибили вікна, пошкодили двері та меблі, а також влаштували пожежу в їдальні та карантинній зоні. Всього, за підрахунками слідства, вони завдали збитків виправному закладу на 1,8 млн грн.

Згодом в секретаріаті Уповноваженого з прав людини повідомляли, що причиною бунту стали незадовільні, на думку в'язнів, умови утримання та ставлення з боку персоналу. Після інциденту в колонії призначили​ нового керівника.