Протяжність стежки близько чотирьох кілометрів

На Буковині відкрили новий туристичний екологічний маршрут. Екологічна стежка від села Мигово до селища Берегомет у Вижницькому районі отримала назву «До Вартових Недеї». Вона простягається близько чотирьох кілометрів і починається біля популярного гірськолижного курорту в Мигово.

Про відкриття нового туристичного маршруту повідомили в Чернівецькій обласній раді. Маршрут простягнувся на чотири кілометри та розрахований на будь-яку категорію мандрівників. Щоб перевірити його безпечність першими туристичним маршрутом пройшли гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку «Вижницький».

Працівники ДСНС обстежили новий маршрут та визначили, де відпочивальникам слід бути особливо обачними,оглянули складні ділянки підйому. Ці місця позначені спеціальним маркуванням.

На маршруті «До Вартових Недеї» є кілька тематичних зупинок. Вони окремо позначена на карті екологічної стежки. Також до кожної з них в буклеті є короткий опис щодо місцевих легенд. Додамо, що піший маршрут «До Вартових Недеї» облаштували до музею просто неба, який має однойменну назву «Вартові Недеї». Він вважається головною родзинкою Національного природного парку «Вижницький».

Як зазначається на сайті Вижницької районної ради, музей просто неба «Вартові Недеї» облаштований на місці давнього святилища епохи неоліту (7 тис. років до н.є.). Серед лісу на вершині гори Стіжок перед подорожуючими постають зачаровані мегалітичні створіння: риба, ящірка-дракон, ведмідь, давня Богиня-Мати-Земля. Вони стоять ніби вартові, обернені на північний схід, зустрічаючи з року в рік сонце у день літнього сонцестояння. Саме тому цей комплекс отримав назву «Вартові Недеї». Також старовинне гуцульське слово Недея означає «дика вершина гори». На каміннях комплексу викарбувані солярні символи, петрогліфи, а також один з перших сонячних календарів.