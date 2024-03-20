Депутата Чигиринської міської ради викрили на співпраці із росіянами
Депутат підтримував зв'язок із колишнім «регіоналом» Володимиром Олійником
Співробітники Служби безпеки України викрили депутата Чигиринської міськради Черкаської області, який публічно виправдовував воєнні злочини російських окупантів та чекав на захоплення області. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 20 березня.
Як розповіли в СБУ, посадовець поширював серед свого оточення антиукраїнські публікації, матеріали для яких брав з прокремлівських інформресурсів та доповнював його «авторськими» дописами.
«Також задокументовано, що фігурант був на прямому зв’язку з екс-нардепом-зрадником від забороненої Партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується за кордоном», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що у листуванні з екс-»регіоналом» він повідомляв дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів та збирав для нього дані про настрої населення на Черкащині.
Також в СБУ повідомили, що затримали ще одного мешканця Черкащини, який поширював заклики до збройного захоплення державної влади в Україні. Чоловік для поширення російської агітації створив декілька Telegram- і Facebook спільнот та адміністрував YouTube-канал.