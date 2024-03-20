Співробітники Служби безпеки України викрили депутата Чигиринської міськради Черкаської області, який публічно виправдовував воєнні злочини російських окупантів та чекав на захоплення області. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 20 березня.

Як розповіли в СБУ, посадовець поширював серед свого оточення антиукраїнські публікації, матеріали для яких брав з прокремлівських інформресурсів та доповнював його «авторськими» дописами.

«Також задокументовано, що фігурант був на прямому зв’язку з екс-нардепом-зрадником від забороненої Партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується за кордоном», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що у листуванні з екс-»регіоналом» він повідомляв дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів та збирав для нього дані про настрої населення на Черкащині.

Також в СБУ повідомили, що затримали ще одного мешканця Черкащини, який поширював заклики до збройного захоплення державної влади в Україні. Чоловік для поширення російської агітації створив декілька Telegram- і Facebook спільнот та адміністрував YouTube-канал.