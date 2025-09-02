Міська рада на кладовище виділила 40 га

Поліція Тернополя відкрила кримінальне провадження щодо самовільного захоплення частини ділянки міського кладовища. Правоохоронці встановили, що на території, яку місто виділило для поховання, невідомі засіяли ріпак і вже майже його обмолотили. Про це стало відомо з клопотання прокурора до слідчого судді з вимогою накласти арешт на землю і комбайн, який виявили під час рейду.

Як йдеться у клопотанні, працівник Служби безпеки 1 серпня повідомив у поліцію про можливе самовільне зайняття земельної ділянки – територію площею 40 га поблизу села Довжанка та міського іподрому. Це земля, яку міська рада раніше виділила під кладовище.

«Під час огляду місця події встановлено, що певна частина земельної ділянки засіяна рослиною, схожою на ріпак. Інша – містить зрізані нижні частини стебел рослини, схожої на ріпак, що свідчить про молочення цієї рослини», – йдеться в клопотанні від 8 серпня.

Під час огляду ділянки правоохоронці залучили геодезиста і встановили, що лише частина території була засіяна ріпаком, йдеться про площу 21 га. До того, як приїхала поліція, невідомі встигли обмолотити ріпак на площі понад 16 га. Також правоохоронці виявили комбайн.

У суді прокурор просив накласти арешт на сільськогосподарську культуру, яка розміщена на ділянці площею 4,8 га, а також на комбайн. Слідчий суддя відмовив у накладенні арешту на ріпак. На судове засідання не з’явилися ні представники Тернопільської міської ради, ні комунального підприємства «Ритуальна служба».

В іншому клопотанні прокурор також просив суд накласти арешт на комбайн, який виявили та вилучили під час огляду. Однак суддя також відмовив. Обидві ухвали прокурор намагався оскаржити в апеляційному суді, але рішення не змінили.

У Тернопільській міській раді ZAXID.NET скерували до комунального підприємства «Ритуальна служба», яке користується цією ділянкою. У КП пообіцяли ZAXID.NET зв’язатися з директором підприємства Сергієм Тлумацьким і прокоментувати цю ситуацію пізніше.

За даними «20 хвилин», слідство у кримінальному провадженні від 2 серпня триває. Правоохоронці його проводять за ч. 1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику). Санкція статті передбачає штраф в розмірі до 5,1 тис. грн або пробаційний нагляд на термін до двох років.