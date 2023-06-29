Останки тіл та уламки батискафа передадуть на перевірку

На дні Атлантичного океану виявили рештки людських тіл разом із уламками підводного човна «Титан». Кому саме належать останки, поки що невідомо, повідомили у середу, 28 червня, у прес-службі Берегової охорони США.

За даними берегової охорони, уламки батискафа «Титан» знайшли за 488 м від затонулого пароплава «Титанік», який затонув 14 квітня 1912 року. Підводний човен із п'ятьма людьми, зокрема британським мільярдером, пакистанським бізнесменом та засновником компанії OceanGate, яка розробила батискаф.

«Медики Сполучених Штатів проведуть офіційний аналіз ймовірних людських останків, які були ретельно знайдені в уламках на місці інциденту. Докази дадуть слідчим з кількох міжнародних юрисдикцій критичне розуміння причини цієї трагедії. Ще потрібно зробити значний обсяг роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної втрати "Титану", і зробити так, щоб подібна трагедія більше не повторилася», – заявив голова Берегової охорони США Джейсон Нойбауер.

Слідство щодо трагедії триває, берегова охорона продовжує збирати докази та опитує свідків. Останки транспортують катером до порту США, де слідчі зможуть проаналізувати останки.

Зазначимо, внаслідок вибуху батискафа «Титан» загинули: