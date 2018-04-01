На Дніпропетровщині хулігани затримали приміську електричку, щоб намалювати графіті

Реставрація зовнішнього вигляду вагонів обійдеться «Укрзалізниці» в близько 200 тис. грн

У неділю, 1 квітня, група невідомих в балаклавах зупинила електричку Дніпро - Балівка на платформі 52-ий кілометр і змусили машиніста простояти, поки вони не розмалюють всі шість вагонів. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

У відомстві повідомили, що вимушена стоянка 1 квітня тривала 22 хв. а на станцію Балівка електричка прибула із запізненням на 19 хв.

Як повідомляє сайт «Інформатор» з посиланням на машиніста поїзда, до складу групи входило близько 25-30 осіб.

Також очевидці зняли на відео дії хуліганів.

Реставрація зовнішнього вигляду вагонів обійдеться «Укрзалізниці» в близько 200 тис. грн. Про обурливий факт несанкціонованого втручання сторонніх осіб в роботу Придніпровської залізниці повідомили в поліцію.

Зазначимо, що практика зупинки приміських поїздів хуліганами не є новою. Зокрема, влітку 2017 року на платформі станції ім. Георгія Кирпи близько 50 підлітків, задіявши стоп-кран, на 25 хвилин затримали електропоїзд Гребінка - Київ, щоб розмалювати його вагони графіті.

7 січня о 17:27 на зупиночній платформі Протасів Яр перегону Київ-Товарний-Київ-Московський під час відправлення приміського поїзда Київ-Яготин, двоє чоловіків, які намагалися намалювати графіті на потязі, побили ногами помічника машиніста, який зробив їм зауваження.