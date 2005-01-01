СБУ викрила зловмисників, які паплюжили польські та єврейські пам'ятки за вказівкою Росії

СуспільствоРоман Ганкевич, 22 березня5380

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СБУ викрила зловмисників, які паплюжили польські та єврейські пам'ятки за вказівкою Росії
Зловмисники причетні до актів вандалізму щодо польських і єврейських пам'яток на території Сумщини та Волині

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Чернігові організоване угруповання, яке на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та завдання шкоди міжнародному іміджу України. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей.

Оперативники спецслужби задокументували, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією. В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.

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