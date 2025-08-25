Пожежа у господарчій будівлі, яку спричинив нападник

На Дніпропетровщині поліцейський під час затримання застрелив 42-річного чоловіка, який напав з ножем на людей та спричинив пожежу. Про це у неділю, 24 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області та «Суспільне Дніпро».

Подія трапилась у неділю, 24 серпня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Місцевий житель напав з ножем на двох жінок та спричинив пожежу, підпаливши сіно у господарчій будівлі. Для гасіння пожежі на місце події прибули рятувальники, однак чоловік накинувся й на них, один з рятувальників отримав ножове поранення, інший – тілесні ушкодження.

Після співробітників ДСНС до населеного пункту прибули правоохоронці, у той самий час нападник ножем поранив свого батька.

«Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у поліції призначили службове розслідування та сповістили про подію Державне бюро розслідувань.