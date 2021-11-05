Зловмисники творили схему із завищення вартості робіт на мосту і «документували» обсяги нібито виконаних робіт

Служба безпеки України повідомила, що завадила спробі розкрадання близько 3 млрд на добудові столичного Подільсько-Воскресенського мосту Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Слідчі СБУ провели обшуки в офісі зловмисників, які, за даними слідства, створили схему із завищення вартості робіт на мосту і «документували» обсяги нібито виконаних робіт. Злочинна група виготовляла підроблену бухгалтерську документацію, а також залучала людей, які створювали фейкові та ризикові компанії для використання у схемі.

У підпільному офісі зловмисників виявили 37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів підрядника з будівництва мосту, підроблену бухгалтерську документацію, компʼютерну техніку.

Своєю чергою, у прокуратурі Києва зазначили, що договір на виконання проектних і вишукувальних робіт Подільського мосту було укладено між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд»«.

Згодом «Укрбуд» залучив субпідрядника – ТОВ «Міжнародний проектний інститут», який фактично здійснював розробку проектної документації.

«Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 млрд грн бюджетних коштів, з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проектної документації, невстановленими особами підроблено від імені ТОВ «Міжнародний проектний інститут» проектну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП «Укрдержбудекспертиза»», – зазначили на сторінці прокуратури в Facebook.

У СБУ повідомили також, що відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, раніше прокуратура заявила про розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС.