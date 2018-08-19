На Донбасі минулої доби загинули двоє українських військових

У зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі минулої доби, 18 серпня, бойовики здійснили 43 обстріли, внаслідок яких загалом загинули двоє українських військових і ще двоє отримали поранення.

За повідомленням прес-центру ООС, один військовий загинув на Первомайському напрямку поблизу населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

«З 8-ї години ранку під прикриттям вогню з автоматичних гранатометів група противника у складі 8-10 осіб намагалася витіснити Об'єднані сили з однієї з позицій, що на Первомайському напрямку. Василь Крищук та його спостережний пост першими виявили противника та вступили в бій. Вже за декілька хвилин вмілими діями командира роти Олександра Шаптали по ворогу був відкритий зосереджений вогонь, а його вогневі засоби були придушені. Окупанти почали відступати. На жаль, у бою з російськими окупантами командир спостережного поста Василь Крищук, який першим вступив у бій, отримав смертельне поранення. Ще один його побратим був поранений», – повідомили в прес-центрі ООС і додали, що усіх військових, що брали участь у цьому бою, представлено до державних нагород, а Василя Крищука представили до нагороди посмертно.

Як повідомила спілка воїнів АТО Волині, Крищук Василь Юрійович, 23 березня 1982 року народження, був жителем міста Володимир-Волинський. За фахом – будівельник, закінчив Володимир-Волинське ВПУ. Воював у батальйоні МВС «Січ», додав колишній військовий Олександр Приступа. Удома на Василя чекали мама, дружина та двоє дітей – сини віком 4 і 7 років.

Ще один військовий – командир кулеметного відділення 21-річний Володимир Бондаренко – загинув пізно увечері в суботу поблизу Авдіївки Донецької області.

«Пізно ввечері противник знову відкрив вогонь по захисниках Авдіївки. Чергові вогневі засоби вживали заходів щодо припинення вогню противника. Під час бою, на жаль, загинув командир кулеметного відділення Володимир Бондаренко», – йдеться у повідомленні. Інформацію про вік Бондаренка озвучив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.