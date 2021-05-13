У четвер, 13 травня, на Донбасі внаслідок снайперського вогню бойовиків військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

Як повідомляється, російські найманці цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватися чинних домовленостей. Лише з початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, біля населеного пунктів Верхньоторецьке, Новотроїцьке, Південне та Пісків.

Зараз на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Як вказують у штабі операції Об’єднаних сил, українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку бойовиків. Так, згідно зі звітом від 12 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам безпілотників СММ на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 8 травня у військовому госпіталі помер український військовий, якого 28 квітня поранив снайпер.