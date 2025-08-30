Російський окупант вбив літнього чоловіка на його подвір'ї

На Донеччині аеророзвідники 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» зафіксували черговий воєнний злочин, вчинений окупантами. Російський військовий застрелив місцевого жителя. Про це йдеться у повідомленні «азовців», опублікованому у телеграм-каналі у суботу, 30 серпня.

Трагедія трапилась у четвер, 28 серпня, в одному з сіл Покровського району. Під час аеророзвідки військові «Азову» зафіксували вбивство місцевого жителя, вчинене російським військовим. На кадрах, що зняв дрон «азовців», видно, що окупант розстріляв літнього чоловіка у цивільному одязі.

«Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі», – наголосили українські військові.

За даними «азовців», злочин вчинив військовий 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Збройних сил Росії.

«Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання», – наголосили захисники.

Нагадаємо, 18 серпня Офіс генпрокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом вбивства цивільного українця російським військовим. Злочин стався біля міста Родинське Покровського району.

22 липня військові 63 ОМБр повідомили, що у селі Торське зафіксували вбивство росіянами місцевого мешканця. Українські військові одразу помстилися, ліквідувавши окупантів.