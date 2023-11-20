На Донеччині СБУ затримала двох чоловіків, які хотіли продати трофейну зброю

На Донеччині співробітники Служби безпеки України та Спеціалізованої прокуратури викрили канал збуту трофейної зброї та боєприпасів. За даними слідчих, незаконний продаж організували двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які перебували в регіоні у відрядженні. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

Двоє чоловіків облаштували схрон на території приватного будинку на Донеччині. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Цю зброю здобули українські захисники у боях під Бахмутом.

«Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12», – йдеться у повідомленні.

Трофейна зброя, яку СБУ вилучила у чоловіків

Чоловікам оголосили про підозри у вчинені кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та незаконному повендженні зі зброєю. Затриманим загрожує до 7 років ув’язнення.

Правоохоронці вирішують питання про обрання затриманим запобіжного заходу.