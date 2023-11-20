На Донеччині контрактники намагались продати трофейну російську зброю злочинцям
СБУ вилучила у затриманих понад 60 автоматів та кулеметів
На Донеччині співробітники Служби безпеки України та Спеціалізованої прокуратури викрили канал збуту трофейної зброї та боєприпасів. За даними слідчих, незаконний продаж організували двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які перебували в регіоні у відрядженні. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.
Двоє чоловіків облаштували схрон на території приватного будинку на Донеччині. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Цю зброю здобули українські захисники у боях під Бахмутом.
«Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12», – йдеться у повідомленні.
Трофейна зброя, яку СБУ вилучила у чоловіків
Чоловікам оголосили про підозри у вчинені кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та незаконному повендженні зі зброєю. Затриманим загрожує до 7 років ув’язнення.
Правоохоронці вирішують питання про обрання затриманим запобіжного заходу.