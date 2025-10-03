Економіст, викладач Львівської політехніки, політик та громадський діяч – він поставив цивільне життя на паузу та став на захист України у 2014 році, а в лютому 2022-го – зробив це ще раз. Таким є життєвий шлях Степана Буняка, депутата Львівської обласної ради, колишнього мера Любіня Великого, який продовжує військову службу попри важке поранення, отримане на Луганщині, й нині очолює напрям цивільно-військової співпраці в 24 ОМБр імені короля Данила.

Він взяв собі позивний «Гордій» – на честь онука. Про те, як змінюється російсько-українська війна, про співпрацю з місцевою владою Донеччини та дружбу з місцевими мешканцями, про підготовку й адаптацію новобранців та про власну мотивацію до боротьби – Степан Буняк говорить у своєму інтерв’ю.

«Що спільного між війною 2014 і 2025 років? Те, що ми хочемо жити, а вони нас хочуть убити!»

«Гордію», ви повернулися до війська у 2022 році. Як вам запам’яталися ті дні?

Тоді, у лютому 2022-го ми відчували, що нове, повномасштабне вторгнення Росії от-от мало статися. І воно сталося.

24 лютого 2022 року мене розбудив телефон. Це був мій побратим Тарас Горбачевський. Він сказав мені, що ночує в готелі поблизу Івано-Франківського аеропорту, і просто з вікна бачить, як в аеропорт влучають російські ракети. Я відразу ввімкнув новини і побачив: розпочалося те, що для мене, в принципі, вже деякий час не було несподіванкою.

Чи ділилися ви цими своїми передчуттями з іншими?

Дуже показова розмова відбулася в мене напередодні з начальником Городоцького районного ТЦК. На той час я вже звільнився з посади голови райдержадміністрації та займався підприємництвом, і в середині лютого 2022 року в мене були справи в мерії Городка. Тоді ж, користуючись нагодою, я зайшов до начальника РТЦК, якого дуже добре знав. І напряму запитав його: «Коли ви збиратимете резервістів першої та другої черги?» Той відповів, що я нібито сію велику паніку: мовляв, це добре видно за моїми соцмережами. Але вже зранку 24 лютого в нас із головою ТЦК відбувалася зовсім інша розмова...

Рано-вранці того дня я прийшов до РТЦК, щоб долучитися до війська. І був там другим. Але через 10-20 хвилин подвір'я територіального центру комплектування було не впізнати: люди заповнили його вщент. Ту щільність людського натовпу я можу порівняти хіба що з Майданом.

«Гордію», ви маєте спогади і про початок війни Росії проти України (так званий період АТО/ООС), і про її нинішній період. Чим відрізняються ці етапи війни, і що спільного вони мають?

Спільним є те, що ми хочемо жити, а вони (росіяни – ред.) нас хочуть убити. Що в 2014 році, що тепер. Чим відрізняється нинішній етап війни, 2022-2025 роки – так це шаленим розвитком технологій. Нинішня війна – дуже технологічна. Натомість на початку вона виглядала як класичні бойові дії початку ХХ ст., описані в романі Ремарка «На Західному фронті без змін». Я тоді служив у лавах добровольчих з’єднань і пам’ятаю, що після оборони Дебальцевого це була окопна, затяжна війна з артилерійськими обстрілами. В таких активних боях, як Іловайськ чи Дебальцеве, або ж оборона Луганського та Донецького аеропортів, я участі не брав. І ті хлопці, що були там у вирі подій, мають радикально інші спогади, ніж мій особистий досвід. У різний час та в різних місцях російсько-українська війна є дуже різною, залежно від часу та місця подій...

Бій за Попасну, поранення та янголи-рятівники

Які моменти бойових дій найбільше закарбувалися в пам’ять?

Це, однозначно, 2022 рік, оборона міста Попасна на Луганщині. Я й дотепер захоплююся моїми побратимами, які в тих пекельних умовах довгий час тримали оборону, навіть не думаючи покинути свої позиції.

Ви пригадуєте момент, коли захисники Попасної були змушені відходити з міста?

Ми почали відходити тільки тоді, коли вже зовсім не було де заховатися, коли все навколо було зруйноване артилерійським вогнем. Коли будівлі, в яких ми закріплювалися, перетворилися на щебінь. З того періоду я запам’ятав найстрашніший епізод: момент загибелі мого побратима Андрія Дулька, з яким ми разом воювали ще з 2015 року.

Я по радіостанції чув момент його загибелі, коли в нього влучив великокаліберний боєприпас. Ми всі знали, що Андрія не стало. Але він тривалий час вважався безвісті зниклим, доки його останки не були ідентифіковані. Андрій назавжди залишиться у моїй пам'яті. Я заочно був знайомий з його родиною. Пізніше, коли його дружина відвідала мене у шпиталі, я мусив особисто розповісти їй про останній бій Андрія.

«Гордію», ви отримали своє поранення також під час оборони Попасної?

Саме так. 8 квітня 2022 року ми вели запеклий бій у місті. Це один з найбільш яскравих моїх спогадів за цю війну... Я на той час був командиром мотопіхотного взводу в 2-й мотопіхотній роті. Отримав від командира роти наказ вийти із групою бійців на лівий фланг наших позицій. Ми мали прийти на допомогу декільком нашим військовослужбовцям, які опинилися в оточенні ворога: розблокувати їх і допомогти відійти. І в мене влучило саме в момент переміщення. Побратими попри все продовжили бій і наших оточених було деблоковано. А потім – провели евакуацію поранених.

Як вас евакуювали?

Під’їхати до лінії боєзіткнення було неможливо. Я тоді вижив саме завдяки жертовності моїх побратимів, які виносили мене та інших поранених на руках на відстань понад півтора кілометра. Тарас Горбачевський, Денис Сірий, Мар’ян Романюк, Костянтин Зелений – це мої ангели, які в той момент під шаленим вогнем винесли мене до точки евакуації.

Військові та цивільні стоять пліч-о-пліч

Чи можете розповісти про значення військово-цивільної співпраці, зокрема, для 24 ОМБр імені короля Данила?

Місцеві громади максимально нам сприяють. І найбільша користь від нашої співпраці в тому, що на території прифронтових міст і сіл ми розміщуємо наші тилові підрозділи, користуємося житлом та усією інфраструктурою, яку місцеві громади розбудовували та відновлювати в попередні роки. Наприклад, Краматорськ – це дуже гарне, європейське сучасне місто. Тож завдяки співпраці з цивільними маємо дуже непогані умови для нашого тилу.

Як побудована ваша взаємодія з місцевою владою?

Ми дуже добре співпрацюємо із Краматорською та Дружківською військовими адміністраціями, із Часовоярською та Костянтинівською (адміністрації міст, які опинилися в зоні бойових дій, продовжують працювати, перебазувавшись до тилових районів Донечичини – ред.) Усі ці чудові люди є в моєму в записнику. Не буває такого дня, щоб ми з ними не вирішували якісь питання. Наприклад, Донецька обласна військова адміністрація закупила для нашої бригади сучасні дрони та іншу техніку на десятки мільйонів гривень. Ми також є корисними для місцевих громад: зокрема, беремо участь у допомозі потерпілим від російських обстрілів, допомагаємо з евакуацією. Долучаємося до місцевих культурних заходів.

Як місцеві громади Донеччини допомагають війську?

Степан Буняк виділяє кілька аспектів:

Розміщення особового складу та тилових підрозділів на території місцевих громад;

надання військовослужбовцям побутових, комунальних та інших послуг, коли вони перебувають у ближньому тилу.

надання автомобільної та інженерної техніки;

допомога в облаштуванні другої, третьої ліній оборони й інших інженерних споруд;

виділення місцевими адміністраціями коштів на закупівлю ударних дронів та засобів зв’язку.

Як 24 ОМБр допомагає громадам Донеччини?

відбиває спроби російських окупантів захопити нові населені пункти Донбасу;

збиває повітряні цілі, які ворог спрямовує в український тил;

допомагає потерпілим від російських обстрілів, сприяє евакуації цивільних;

проводить уроки патріотичного виховання та інші заходи в закладах освіти Донеччини, зокрема і в тих, які евакуйовані в тил;

частує та обмінюється подарунками на Різдво, Великдень та інші свята.

«Пригадую минулі Великодні свята, коли наші бійці з Заходу та Центру України отримали з дому незліченну кількість пасок та інших гостинців, – розповідає Степан Буняк. – І наші хлопці стали ділитися смаколиками зі знайомими з числа місцевих мешканців. Пам’ятаю, як у Дружківці просто на майдані мої побратими стояли та пригощали всіх охочих тим, що їм понадсилали рідні...»

Окрім того, «Гордій» згадує про важливий напрямок цивільно-військового співробітництва, який стосується вшанування тих, хто повернувся з війни зі щитом або на щиті. Хто втратив здоров’я, або ж віддав найдорожче, обороняючи Україну.

«Говорити з родинами полеглих, допомагати з адаптацією ветеранів, дбати про збереження пам’яті – все це входить до обов’язків служби ЦВС. І після війни у нас буде дуже багато роботи в цьому напрямку, – пояснює офіцер. – До прикладу, кожен поранений захисник потребує особливої турботи та опіки до кінця свого життя. А ще подивіться, що роблять москалі на окупованих територіях: вони передусім руйнують пам’ятники. Бо політика пам’яті – це надважливо. Після перемоги ми маємо все відновити. І про всіх пам’ятати».

«Найбільше багатство Донеччини – її люди»

«Гордію», ви знаєте Донеччину давно і досить добре. За що ви любите цей регіон?

Ну, перше, Донбас є дуже цікавим географічно. Природа тут неймовірно красива. Це такий горбистий край, тут багато річок і дерев.

Але найбільше багатство Донеччини – її люди. Тут є критична маса наших громадян, які не бачать себе поза Україною. Ці люди нас активно підтримують. І це мене особисто дуже надихає: є бачу, що нам тут є за кого і за що боротися. Якби цього не було, то ми б не могли тут закріпитися і понад десять років тримати оборону.

Як складаються особисті взаємини з місцевими мешканцями?

Трапляються несподівано щемкі, та навіть драматичні моменти. Ще коли я був на попередній посаді (заступник командира батальйону з озброєння), то в Костянтинівці, в будинку поруч із нами проживала така старша пані. Ми з нею товаришували, спілкувалися. Коли обстріли міста посилилися, ми запропонували їй допомогти з евакуацією. Вона відмовилася, і поділилася з нами своєю родинною драмою. «Я підтримую вас. А мої діти – воюють по той бік фронту. До них я їхати не хочу. А в українськи тил – не можу. Якщо я маю померти від обстрілу, то нехай я тут в себе вдома помру...»

Це така глибока родинна драма, в якій, здається, не може бути щасливого фіналу...

Але трапляються й інші історії, з добрим кінцем. Одного разу я забирав посилку на «Новій пошті». Юнак, працівник відділення, допомагав мені завантажувати до автівки масивні пакунки. Ми розговорилися. Я спитав, чи не думав він про службу у Збройних силах? Хлопець питає: «А що, візьмете?». Виявляється, він вже думав про підписання контракту. І я розповів йому всі необхідні нюанси.

За кілька місяців отримую вхідний дзвінок: «Степане Остаповичу, ви мене пам’ятаєте? Ми на “Новій пошті” спілкувалися». Виявилося, що хлопчина мобілізувався, пройшов військову підготовку і вже працює в зоні бойових дій. І хоч він і служить в іншій бригаді, але мені неймовірно приємно, що цей місцевий юнак разом із нами захищає і свій дім, і Донеччину, і всю Україну.

«Королівські піхотинці» запрошують до своїх лав: «Нехай приходять усі, хто має бажання. З кожним знайдемо спільну мову!»

«Гордію», поговорімо про поповнення 24 ОМБр. Кого ваша бригада хотіла би бачити в своїх лавах?

Ми чекаємо на кожного, хто хоче жити в Україні та готовий захищати її. У нас є дуже різні посади, як бойові, так і тилові. І кожен, хто виявить бажання, знайде у нас своє місце.

Раніше, на початку повномасштабного вторгнення, до лав ЗСУ масово йшли добровольці. Натомість зараз основним поповненням для нашого війська стали мобілізовані. Наскільки складніше працювати з ними та адаптувати їх до служби?

Тут хочу пригадати один епізод. Грудень 2024-го року, приходять до нас троє новобранців: одна дівчина та двоє хлопців, які самі себе називали «бусифікованими». Заступник комбата з психологічної підтримки персоналу (ППП – ред.) дуже довго говорив із ними. Ішлося і про бойовий шлях 24 ОМБр ім. короля Данила, і про те, що служба є обов’язком і честю для громадянина, а не «покаранням» за щось. Я також із ними спілкувався, ділився своїм досвідом у війську. «У вас є безліч варіантів проходження служби», – казав я їм. Поступово, потроху, всі троє новобранців адаптувалися і добре показали себе.

Як склалася їхня подальша доля?

Ота дівчина-контрактниця згодом дуже добре себе зарекомендувала. Потрапила в медичний пункт батальйону і чудово працювала на евакуації. Один з молодиків, з яким я говорив, став справжнім бойовим побратимом, його нещодавно подали на нагородження Орденом Мужності 3-го ступеня. Третій – також знайшов себе, продовжує службу в лавах бригади. Власне, нехай до нас приходять усі, хто має бажання: ми з кожним знайдемо спільну мову, кожному допоможемо знайте своє місце у наших лавах. Головне – нехай приходять!

«Королівських піхотинців» знають за їхню бойову ефективність та відносно невеликі втрати. Як ви досягаєте таких результатів?

Одним із ключових моментів є досвідчені командири. І це не просто фігура мови: досвід командування підрозділами передається завдяки взаємодії та кар’єрному зростанню. Ефективний командир взводу стає командиром роти, ротний – командиром батальйону... Бойовий досвід накопичується і масштабується. Це особливість бригад з досвідом та тривалою біографією, таких, як наша. Звісно, можна було б шукати якісь унікальні особливості 24 ОМБр. Але я дотримуюся такої думки: якщо ми готуємо вчителя 5 років, а лікаря – 10, то й підготовка військовослужбовця, особливо якщо йдеться про командира, потребує часу. Ми роками вкладаємо у це багато зусиль, знань та досвіду. А як інакше? Брати ненавченого солдата і виконувати з ним складні завдання – це нереально.

Я пригадую одного новобранця, якого направили до нас під час битви за Попасну. Це був 2022 рік, тож готували його недовго. У проміжках між боями ми пояснили йому найважливіші речі щодо тактики бою та поводження зі зброєю. Невдовзі по рації я дізнаюся, що цей хлопчина загинув. Прилетіла ворожа мінометна міна й не розірвалася. Він, не дуже розуміючи, що сталося, виліз з окопа, щоб підійти до місця прильоту й подивитися. У цей момент міна вибухнула. Життя бійця обірвалося саме через відсутність знань та досвіду.

Війна не прощає таких помилок. До неї треба готуватися.

«Гордію», коли ви відчуваєте втому та виснаження, що допомагає вам відновити сили?

Одна проста думка: у такі часи я реально не бачу себе за межами війська. Я не можу уявити, щоб моя родина, мій будинок, мій сад опинилися в окупації. Щоб по вулицях мого містечка міг би ходити ворог. Як чоловік, як син і батько, як дідусь я цього на психологічному рівні не сприймаю. Адже ми несемо відповідальність за тих, кого народили і кого любимо. І, як на мене, це має бути в основі нашої державної політики. Ми маємо бути одним цілим. Лише тоді будемо достатньо стійкими та зможемо перемогти.

Якими є ваші головні висновки з цієї війни?

Головний висновок – той, про який я почав казати вище: ми маємо бути сильними. У нас немає іншого виходу. Також ми маємо бути мудрими. А отже, будьмо вдячними за ту допомогу, яку нам надають наші сусіди й партнери, хоча вони й не зобов’язані те робити. Так, ми розраховуємо лише на себе. Але маємо розуміти, що ми не одні у цьому світі.

Матеріал підготовлений за сприяння 11-го армійського корпусу ЗСУ