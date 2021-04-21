У «Донецькоблгазі» правоохоронці провели обшуки

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі. За попередніми даними, сума збитків може становити до 650 млн грн. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

У відомстві зазначили, що «блакитне паливо», яке належало оператору газотранспортних систем України, викрали через несанкціоноване втручання в автоматизовану систему компанії «Донецькоблгаз». У цього постачальника регулятор нещодавно забрав ліцензію.

Розкрадання організували через штучне створення виробничо-технологічних витрат.

У «Донецькоблгазі» правоохоронці провели обшуки: в офісах та на виробничих потужностях. Слідчі вилучили документи щодо кількості поставленого природного газу оператором газотранспортної системи України та програмний комплекс обліку газу. Їх відправили на експертизу.

Зазначимо, що 14 квітня державний регулятор через порушення позбавив ліцензії «Донецькоблгаз», який займався постачанням блакитного палива котельням на Донеччині. Саме через дії цього постачальника область у березні тимчасово залишилась без тепла.

СБУ після цього порушила справу. Там зазначали, що власниками «Донецькоблгазу» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності. У діях його посадовців запідозрили диверсію. Своєю чергою Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на дві компанії-власниці підприємства.