В ДТП загинули батько і син з села Озерна

На Тернопільщині біля села Озерна трапилася аварія, в якій загинуло троє людей. Вантажний автомобіль раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим авто. В результаті батько і син, які перебували в легковому автомобілі, загинули на місці, пасажиру вантажівки надавали домедичну допомогу до приїзду екстреної бригади, однак він також помер.

Про дорожньо-транспортну пригоду близько 22:00 17 жовтня на лінію «102» повідомив чоловік. Додзвонювач зазначив, що в результаті аварії є багато потерпілих та ймовірних загиблих. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля Volvo FH 13.440 із напівпричепом, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Toyota Camry. У результаті удару водій та пасажир легківки – батько і син із села Озерна, від отриманих травм загинули на місці події», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 18 жовтня.

Правоохоронці повідомили також, що не вдалося врятувати життя пасажира з вантажівки. Чоловік помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Медики госпіталізували водія вантажного автомобіля, а після надання необхідної допомоги, його затримали.

Факт ДТП слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті кількох людей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.