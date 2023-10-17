Унаслідок ДТП біля Дрогобича загинуло четверо людей

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 43-річному водієві Toyota Land Cruiser, який 15 жовтня під наркотиками спричинив смертельну ДТП у Дрогобичі. У аварії загинуло четверо мешканців Рави-Руської.

Як повідомили 17 жовтня в львівській прокуратурі, Галицький районний суд обрав водієві Toyota Land Cruiser запобіжний захід – арешт. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні смертельної ДТП за ч. 4 ст. 286-1 ККУ.

Нагадаємо, 15 жовтня 43-річний киянин за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного спʼяніння на автодорозі Трускавець – Львів виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся Volkswagen Caddy, за кермом якого був мешканець Рави-Руської. Внаслідок ДТП водій зустрічного авто та двоє його пасажирів загинули на місці, ще один пасажир помер в лікарні. Ще троє людей – один пасажир Toyota та двоє Volkswagen – травмувались.

За даними ZAXID.NET, за кілька днів до ДТП цього ж водія у стані наркотичного спʼяніння зупиняли патрульні на вул. Тракт Глинянський у Львові. Це уже вдруге впродовж року цього водія зупиняють нетверезим за кермом. Крім цього, 43-річний чоловік позбавлений водійських прав.