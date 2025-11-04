На Лиманському напрямку збили новітній дрон росіян

На Донеччині зафіксували перше збиття новітнього російського розвідувального дрона «Князь Вещий Олег». Відео успішного ураження у вівторок, 4 листопада, опублікувала 63 окрема механізована бригада.

Новітній російський розвіддрон помітили, коли той здійснював аеророзвідку на Лиманському напрямку. Його збили зенітники 63 бригади та оприлюднили відео ураження.

У відкритих джерелах немає даних щодо дрона «Князь Вещий Олег». Однак за інформацією 11 армійського корпусу, дрон вагою 3 кг здатний підійматися на висоту до 3 км, й розвивати швидкість до 130 км/год. Крім того, заявлено, що безпілотник може працювати у межах 45 км від точки вильоту. В 11 корпусі повідомили, що такий БпЛА українські військові збили й на Слов’янському напрямку.

«Зенітники 63 бригади довели, що це не wunderwaffe (з нім. диво-зброя). Збили і будемо збивати будь-який мотлох, який залітає в небо Лиманщини», – наголосили українські військові.

Додамо, Олег Віщий – був регентом київського князя Ігоря. Згідно з «Повістю временних літ», автором якої є Нестор Літописець, Олег Віщий захопив у 882 році Київ та оголосив, що місто стане «матір'ю городам руським». У 911 році князь домігся підписання русько-візантійської угоди, якій передував організований ним великий похід на Константинополь у 907 році.

«Князь Олег був першим повноцінним правителем Давньоруської держави з центром у Києві. В той час на місці Москви жаби у болотах кумкали. Називати свого дрона іменем праукраїнського воїна та політика – це чергова спроба вкрасти нашу історію», – зауважили військові 63 бригади.

Нагадаємо, 15 травня 63 бригада повідомляла про збиття рідкісного російського безпілотника зі штучним інтелектом, який демонстрували на військовому параді у Москві. Йшлося про БпЛА ZALA Z-20, що здатний підійматися на висоту до 5 км, а максимальна тривалість його польоту складає 6 годин.

Ще раніше 63 бригада звітувала про знищення російського експериментального дрона «Мерлин-ВР» вартістю 300 тис. доларів.