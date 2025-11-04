На фронті вперше зафіксували знищення новітнього дрона росіян «Князь Вещий Олег»
Російський розвідувальний БпЛА збили на Лиманському напрямку
На Донеччині зафіксували перше збиття новітнього російського розвідувального дрона «Князь Вещий Олег». Відео успішного ураження у вівторок, 4 листопада, опублікувала 63 окрема механізована бригада.
Новітній російський розвіддрон помітили, коли той здійснював аеророзвідку на Лиманському напрямку. Його збили зенітники 63 бригади та оприлюднили відео ураження.
У відкритих джерелах немає даних щодо дрона «Князь Вещий Олег». Однак за інформацією 11 армійського корпусу, дрон вагою 3 кг здатний підійматися на висоту до 3 км, й розвивати швидкість до 130 км/год. Крім того, заявлено, що безпілотник може працювати у межах 45 км від точки вильоту. В 11 корпусі повідомили, що такий БпЛА українські військові збили й на Слов’янському напрямку.
«Зенітники 63 бригади довели, що це не wunderwaffe (з нім. диво-зброя). Збили і будемо збивати будь-який мотлох, який залітає в небо Лиманщини», – наголосили українські військові.
Додамо, Олег Віщий – був регентом київського князя Ігоря. Згідно з «Повістю временних літ», автором якої є Нестор Літописець, Олег Віщий захопив у 882 році Київ та оголосив, що місто стане «матір'ю городам руським». У 911 році князь домігся підписання русько-візантійської угоди, якій передував організований ним великий похід на Константинополь у 907 році.
«Князь Олег був першим повноцінним правителем Давньоруської держави з центром у Києві. В той час на місці Москви жаби у болотах кумкали. Називати свого дрона іменем праукраїнського воїна та політика – це чергова спроба вкрасти нашу історію», – зауважили військові 63 бригади.
Нагадаємо, 15 травня 63 бригада повідомляла про збиття рідкісного російського безпілотника зі штучним інтелектом, який демонстрували на військовому параді у Москві. Йшлося про БпЛА ZALA Z-20, що здатний підійматися на висоту до 5 км, а максимальна тривалість його польоту складає 6 годин.
Ще раніше 63 бригада звітувала про знищення російського експериментального дрона «Мерлин-ВР» вартістю 300 тис. доларів.