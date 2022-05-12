Голові Вовчанського райсуду, яка перейшла на бік окупантів, повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило, що після захоплення російськими окупаційними військами містечка Вовчанськ на Харківщині голова тамтешнього районного суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з окупантами.

Як розповіли в прес-службі ДБР, підозрювана намагалася зібрати команду «однодумців», аби швидко відновити роботу суду вже за російським законодавством. Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну та разом здійснювати так зване судочинство окупаційної влади.

Також голова місцевого суду шукала підтримку й серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з російсько-окупаційними військами.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підозрювана провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду, під час якого повідомила, що від окупантів можна буде отримати 10 тисяч рублів (4500 грн) за виконання правосуддя в умовах війни.

Крім того, підозрювана зазначила, що російські військові готові співпрацювати й надавати допомогу у функціонуванні «судового органу РФ» і не несуть жодної загрози.

Згідно з відкритими даними, очільницею суду є суддя Ірина Уханьова.

Слідчі ДБР повідомили жінці про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна