Один із дописів 43-річної зрадниці, який оприлюднила СБУ

Львівські слідчі СБУ підозрюють 42-річну громадянку України у пропаганді війни. Жінка систематично публікувала дописи у Facebook, в яких відкрито підтримувала російську агресію проти України, а також закликала своїх друзів та підписників здавати позиції ЗСУ ворогам. Зрадниця вже під домашнім арештом, повідомила прес-служба СБУ у четвер, 12 травня.

За інформацією СБУ, їхні оперативники зібрали багато інформації щодо незаконної діяльності 42-річної жінки. Слідчі встановили, що українка, яка нещодавно повернулася з Росії, вела антиукраїнську діяльність та підтримувала російську агресію.

«На своїй сторінці у Facebook лиходійка поширювала дописи, щодо успішного захоплення України російськими військами та зверталась до українців з проханням поширювати інформацію про позиції ЗСУ. Таким чином вона закликала допомагати російській армії «визволити» Україну від нацистів», –повідомила СБУ

Звідки родом зрадниця і коли саме її викрили слідчі, СБУ не розголошує.

Відомо, що зловмисниця вже під цілодобовим домашнім арештом. Її судитимуть за пропаганду війни, виправдовування та визнання збройної агресії Росії щодо України, а також за глорифікацію ворогів.