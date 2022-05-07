38-річний росіянин проводив пропагандистську діяльність на користь Росії

У п’ятницю, 6 травня, працівники СБУ викрили на Львівщині 38-річного громадянина РФ, який проводив в області деструктивну діяльність на підтримку Росії. Чоловік переховувався в помешканні поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

«Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, тривалий час росіянин переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об’єкта критичної інфраструктури. Наразі правоохоронці вживають заходи для унеможливлення диверсій біля цього об’єкта.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська розповіла ZAXID.NET, що 38-річного росіянина затримали 6 травня в Стрию. Зараз готують документи для видворення його з України.