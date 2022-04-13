Чоловіка та жінку уже видворили з країни з забороною в’їзду на три роки

У вівторок, 12 квітня, працівники міграційної служби Львівщини разом з СБУ виявили двох громадян Росії, які незаконно перебували на території України. Їх видворили з країни з забороною в’їзду на три роки.

Як вказано у повідомленні міграційної служби Львівщини, жінка прибула в країну ще у 2017 році і перебувала в Україні без документів, що дозволяли б проживати тут законно. А чоловік розповів, що перетнув кордон поза пунктом пропуску у 2021 році. Обоє не змогли пояснити мету перебування в Україні.

«До порушників міграційного законодавства прийнято рішення про примусове повернення із забороною в’їзду на територію України терміном на 3 роки. Іноземців доставлено на контрольно-пропускний пункт Мамалига - Крива, що у Чернівецькій області та примусово повернено за межі України», – повідомляє міграційна служба Львівщини.