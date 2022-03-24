На частині Харківської області, яку окупували російські війська, загарбники схиляють колаборантів до викрадення дітей. Держприкордонслужба повідомляє про випадок викрадення у батька двох дітей задля шантажу.

За даними прикордонної служби, колаборанти викрали двох дітей у мешканця одного з міст на Харківщині. Росіянам донесли, що чоловік має зброю, яку він зібрав на місцях бойових дій, тому вони відправили до нього колаборантів.

Чоловіка не було вдома і колаборанти забрали двох його неповнолітніх синів для подальшого шантажу.

«Посіпаки загарбників почали по телефону шантажувати чоловіка. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися…», – повідомляють українські прикордонники.

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.

При цьому російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність матеріального забпезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо. За даними розвідки, навіть російські генерали не хочуть продовження війни з Україною.

За час війни Росія втратила уже понад 15,8 тис. військових, а також близько 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати противника зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.