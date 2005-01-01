На Харківщині контрабандисти заховали в голові етноляльки 43 пакети з насінням коноплі

СуспільствоОлег Костюк, 15 січня3110

До теми

На Харківщині контрабандисти заховали в голові етноляльки 43 пакети з насінням коноплі
фото Державної фіскальної служби

Харківські митники на пропускному пункті «Пісочин» виявили насіння коноплі, заховані в голові ляльки Folk Ukrainian Doll. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби в Facebook.

«Під час проведення рентген-сканування експортного міжнародного експрес відправлення, в якому, згідно з заявленим документам перебувала Folk Ukrainian Doll, було встановлено, що голова ляльки має неоднорідні колірні вкраплення в порівнянні з руками і ногами, які свідчать про можливу наявність органічних речовин. Після цього митники залучили службового пса, який відреагував на вищезгадану ляльку», – йдеться в повідомленні.

Фото ДФС

При подальшому огляді в голові ляльки виявили 43 прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу. Ведуться слідчі дії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«На цьому так трошки і жили».
Хто стоїть за блокуванням прикордонних переходів ZAXID.NET
Львівські прикордонники зупинили спробу поляка вивезти з України 13 кг бурштину ZAXID.NET
Львівські митники затримали на кордоні контрабандні iPhone та камери GoPro ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук