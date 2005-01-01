На Харківщині контрабандисти заховали в голові етноляльки 43 пакети з насінням коноплі

«На цьому так трошки і жили».

Харківські митники на пропускному пункті «Пісочин» виявили насіння коноплі, заховані в голові ляльки Folk Ukrainian Doll. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби в Facebook.

«Під час проведення рентген-сканування експортного міжнародного експрес відправлення, в якому, згідно з заявленим документам перебувала Folk Ukrainian Doll, було встановлено, що голова ляльки має неоднорідні колірні вкраплення в порівнянні з руками і ногами, які свідчать про можливу наявність органічних речовин. Після цього митники залучили службового пса, який відреагував на вищезгадану ляльку», – йдеться в повідомленні.

Фото ДФС

При подальшому огляді в голові ляльки виявили 43 прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу. Ведуться слідчі дії.