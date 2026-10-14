Внаслідок стрілянини загинули військовослужбовці

У вівторок, 13 жовтня, на Харківщині невідомий чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях. Внаслідок нападу загинули пʼятеро військових 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомили у коментарі «Українській правді» начальниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова, а також у пресслужбі 72-ї ОМБр.

«13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п'ятьох військовослужбовців», – повідомила поліцейська.

Правоохоронці встановлюють особу нападника та обставини трагедії. За фактом нападу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб).

За даними джерел «Суспільного» у правоохоронних органах, напад стався близько 16:00 13 жовтня у селищі Кутузівка, що за 7 км від Харкова. Чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматом, спершу вбив одного військового біля будинку, де перебували інші бійці, а потім продовжив стрілянину вже у будинку.

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Співрозмовник «Суспільного» повідомив, що стрілянина тривала близько двох годин, після чого невідомий втік. За однією з версій, відкрити вогонь міг російський солдат, якому вдалося втекти з полону.

Доповнено о 12:39. У пресслужбі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомили, що внаслідок стрілянини на Харківщині загинули військовослужбовці цієї бригади.

«За попередньою інформацією, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Російської Федерації», – повідомили у пресслужбі бригади.

У 72-ій ОМБр повідомили, що наразі тривають заходи з розшуку людей, які можуть бути причетними до стрілянини, правоохоронці встановлюють обставини події. Деталі стрілянини наразі не розголошуються з безпекових міркувань.

Доповнено 13:27. У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що правоохоронці розглядають кілька версій подій. Зокрема наразі триває розслідування, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи російських солдатів.

Довідково. 72-а ОМБр імені Чорних Запорожців базується на території Білої Церкви та бере участь у бойових діях з 2014 року. Зокрема, бійці бригади брали участь у боях за Маріуполь та Донецький аеропорт у 2014 році, були учасниками битви за Київ, Ірпінь та Бучу у 2022 році, а також обороняли Вугледар та Покровськ.

Нагадаємо, 12 жовтня у Кропивницькому чоловік кинув гранати у поліцейських та відкрив по них вогонь. Для затримання чоловіка в центральній частині міста правоохоронці розгорнули спецоперацію «Грім».