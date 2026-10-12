У Кропивницькому чоловік відкрив вогонь по поліцейським

У Кропивницькому поліція розшукує чоловіка, який кинув у правоохоронців гранати та відкрив стрілянину. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Кіровоградської області.

Інцидент трапився ввечері в понеділок, 12 жовтня. Під час спілкування з поліцейськими чоловік кинув у бік правоохоронців кілька гранат, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Як повідомляє «Суспільне», вибухи в місті лунали з 17:53 до 18:10. Повітряну тривогу в цей час у місті не оголошували.

Для затримання чоловіка в центральній частині міста поліцейські розгорнули спецоперацію «Грім», у межах якої перекрили рух сімома вулицями.

«Перекрито рух вулицями Шевченка, Степана Бандери, Чміленка, Карабінерною, Паученка, Михайлівською та Пашутіна. Не наближайтеся до місця проведення спецоперації та уникайте цього району. Виконуйте вказівки поліцейських, не перешкоджайте руху спецтранспорту. Не публікуйте фото, відео та інформацію про дії й розташування правоохоронців», – йдеться у повідомленні поліції.

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О 20:48 «Суспільне» повідомило, що в місті знову було чутно постріли.

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Нагадаємо, 12 жовтня на Тернопільщині чоловік зателефонував на лінію «112» та викликав поліцейських до свого дому. Коли екіпаж прибув за адресою, він дістав рушницю. Поліцейські роззброїли та затримали чоловіка. Йому оголосили підозру в погрозі поліцейським убивством.