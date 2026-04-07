Підозрюваному загрожує увʼязнення строком до 12 років

Правоохоронці оголосили підозру жителю Лозівського району Харківської області, від якого народила власна 16-річна донька. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у березні 2026 року 16-річна дівчина передчасно народила дитину. За результатами ДНК-дослідження, батьком новонародженої є батько породіллі. Також вказується, що 16-річна має затримку психічного розвитку.

Слідчі встановили, що затриманий, перебуваючи в алкогольному спʼянінні, вчинив щодо доньки сексуальне насильство. При цьому він має дружину та ще чотирьох дітей, однак на момент злочину їх не було вдома.

«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість», – зазначив керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник.

Чоловіку оголосили підозру у підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, з якою він перебуває у сімейних стосунках (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – увʼязнення строком до 12 років. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

