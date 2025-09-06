Росіяни скаржились на жахливі умови на фронті

Бійці бригади «Форпост» захопили в полон двох російських військових на Вовчанському напрямку. Обидва полонених відбували строки в російській колонії, повідомила Державна прикордонна служба України 5 вересня.

В інтерв’ю українським військовим окупанти зізналися, що не хотіли брати участі у війні. Однак у них не було вибору: за відмову додавали терміни ув’язнення, тому єдиним способом уникнути тюрми стала участь у війні проти України.

Росіяни також скаржились на умови, в яких вони опинилися на фронті: раз на три дні їм скидали банку тушкованки, а з водою ситуація була ще гіршою. Така «турбота» російського командування чітко показує ціну людського життя у війську окупантів, зауважують прикордонники.

«Подібні історії підтверджують: російська армія дедалі частіше поповнюється не добровольцями, а людьми, яких змушують воювати під загрозою додаткових років за ґратами», – ідеться в повідомленні.

