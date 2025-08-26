Українські військові захопили у полон 11 окупантів на Покровському напрямку

На Донеччині бійці 253-го штурмового батальйону «Арей» української добровольчої армії (УДА) захопили у полон 11 окупантів. Серед полонених – військові російської розвідки (ГРУ) та українці, які долучились до окупаційної армії. Про це у вівторок повідомив УДА Сергій Братчук.

За словами бійців батальйону «Арей», вони мають значний успіх на Покровському напрямку й змогли захопити у полон 11 військових російської армії. Окупанти потрапили у полон під селом Володимирівка.

Серед полонених – троє спецпризначенців російської воєнної розвідки більш відомої як ГРУ (Головне розвідувальне управління). Ще вісім – військові 110-ої бригади, що була сформована росіянами у 2015 році на окупованій території Донецької області.

Серед полонених російських військових є українці з міст Макіївка та Маріуполь, що на Донеччині, а також один окупант родом з Кропивницького, але тривалий час проживав на Камчатці.

«Насправді та сама ситуація, коли стає зрозумілим: якщо не будеш воювати за свій дім, то прийдуть окупанти і змусять воювати за Росію», – наголосили українські військові.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові успішно контратакували й звільнили від росіян села Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка у Донецькій області.