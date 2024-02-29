На Хмельниччині 32-річний мотоцикліст врізався у дерево й загинув
Водій Kawasaki з невідомих причин втратив керування і з'їхав у кювет
У середу, 28 лютого, на трасі Городок – Лисогірка сталася смертельна ДТП. 32-річний мотоцикліст з’їхав у кювет і врізався у дерево, внаслідок чого загинув.
Як повідомили у поліції Хмельницької області, близько 14:00 місцевий житель на мотоциклі Kawasaki Z750 з невідомих причин з’їхав у кювет і врізався у дерево. Від отриманих травм він загинув на місці події.
За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.