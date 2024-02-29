У ДТП на трасі Городок – Лисогірка загинув мотоцикліст

У середу, 28 лютого, на трасі Городок – Лисогірка сталася смертельна ДТП. 32-річний мотоцикліст з’їхав у кювет і врізався у дерево, внаслідок чого загинув.

Як повідомили у поліції Хмельницької області, близько 14:00 місцевий житель на мотоциклі Kawasaki Z750 з невідомих причин з’їхав у кювет і врізався у дерево. Від отриманих травм він загинув на місці події.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.