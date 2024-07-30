Правоохоронці викрили 43-річну бухгалтерку лікарні у Кам’янець-Подільському районі, яка нараховувала собі незаконні премії та доплати протягом трьох років. Про це 30 липня повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними слідства, 43-річна підозрювана з 2020 року вносила неправдиві відомості до зарплатної програми лікарні, в якій працювала бухгалтеркою. Зокрема, вона безпідставно підвищувала розмір своєї заробітної плати, нараховувала різні премії та компенсації.

«Наразі поліцейські встановлюють точну суму збитків, яку підозрювана завдала медзакладу. Слідчі дії тривають», – зазначила речниця поліції Хмельниччини Інна Глега.

Наразі правоохоронці вже оголосили жінці про підозри за ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) та ч.ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.