Ізяславський районний суд Хмельницької області виніс вирок 59-річній місцевій депутатці та начальниці однієї з вантажних станцій регіональної філії АТ «Укрзалізниця» Любові Якобчук за хабарництво. Посадовиця вимагала у представника агрокомпанії 10 тис. доларів за продовження договору використання вантажних вагонів та експлуатації колії. За скоєне обвинуваченій призначили 420 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 1 вересня, на момент злочину Любов Якобчук перебувала на посаді начальниці вантажної залізничної станції «Шепетівка-Подільська» регіональної філії АТ «Укрзалізниця». У лютому 2025 року до обвинуваченої звернувся представник агрокомпанії, який хотів отримати дозвіл на залучення більшої кількості вантажних вагонів для перевезення сільськогосподарської продукції до Теофіпольського цукрового заводу.

Посадовиця пообіцяла продовжити термін дії договору за 180 тис. грн винагороди, проте згодом збільшила розмір хабаря до 10 тис. доларів. Любов Якобчук також вимагала оплатити ремонт її робочого кабінету. Обвинувачену затримали 7 березня після отримання всієї суми.

Під час суду Любов Якобчук повністю визнала свою провину. Відомо, що обвинувачена – депутатка Шепетівської районної ради VIII скликання від політичної партії «За майбутнє».

Суддя Олександр Король визнав посадовицю винною у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) і призначив 420 тис. грн штрафу, який вона має сплатити протягом десяти місяців. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.