Підполковник залучив до схеми спільника зі Сумщини, який мав передати гроші

Підполковника Державної прикордонної служби у Хмельницькій області викрили на хабарі. Посадовець зі спільником пообіцяв перевести військового з бойового підрозділу на Сумщині до тилової частини за 5,5 тис. доларів винагороди. Про це повідомила 26 вересня пресслужба ДБР.

За даними слідства, військовий, який служив на Сумщині, був змушений перевестися до тилового підрозділу за станом здоров’я. Йому порадили звернутися до підполковника Державної прикордонної служби у Хмельницькій області. Останній погодився допомогти за 5,5 тис. доларів хабаря.

«Згодом підполковник повідомив, що нібито підшукав посаду в Житомирі. Для передачі грошей він залучив посередника, який у той час також перебував на сході. Слідчі затримали підозрюваних 19 вересня», – повідомляють у ДБР.

Підполковнику та його спільнику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 181 тис. грн застави. Правоохоронці наразі перевіряють можливу причетність інших посадовців до схеми.