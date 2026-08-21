Організаторка – 63-річна жителька міста

На Хмельниччині поліція викрила підпільне казино, яке облаштувала 63-річна пенсіонерка. Заклад діяв у підвалі одного з житлових будинків міста Волочиськ. Підозрюваній загрожує штраф до 680 тис. грн. Про це повідомила поліція Хмельницької області у п’ятницю, 21 серпня.

За даними правоохоронців, вхід до закладу відбувався через непримітні замкнені двері. Потрапити всередину могли лише «представники обмеженого кола людей».

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На місці поліцейські застали адміністратора та одного з відвідувачів. Під час обшуку вилучили персональні комп’ютери, іншу техніку, камери відеоспостереження, мобільні телефони та банківські картки.

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Організаторкою казино була 63-річна жителька Волочиська. У неї вдома знайшли понад 400 тис. грн та чорнові записи. Слідчі оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор). Жінці загрожує штраф до 680 тис. грн та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на один рік.