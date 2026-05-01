Станція зможе виробляти до 28 тис. МВт·год електроенергії на рік

У Летичівській громаді на Хмельниччині планують збудувати вітроелектростанцію потужністю до 10 МВт. Проєкт ініціює ТОВ «Еко Вінд Летичів», яке вже розпочало громадське обговорення. Про це йдеться у повідомленні про планову діяльність підприємства.

Згідно з документом, у межах громади планують встановити дві вітроустановки потужністю від 1,5 до 5 МВт кожна. Для підключення об’єкта до енергосистеми збудують трансформаторну підстанцію, прокладуть кабелі та зведуть лінію електропередачі.

Проєкт також передбачає будівництво інфраструктури, зокрема під’їзних доріг і мереж зв’язку. Очікують, що станція зможе виробляти від 3,5 до 28 тис. МВт·год електроенергії на рік.

Вітроелектростанцію планують розмістити за межами населених пунктів на двох земельних ділянках загальною площею близько 1,3 га. Наразі вони мають сільськогосподарське призначення, однак для реалізації проєкту їх переведуть у категорію земель енергетики.

У компанії зазначають, що реалізація проєкту сприятиме розвитку відновлюваної енергетики, створенню робочих місць і збільшенню надходжень до місцевого бюджету.

Водночас частина території входить до Південнобузького екологічного коридору, тому під час будівництва мають врахувати вимоги щодо збереження міграційних шляхів тварин.

Громадське обговорення триватиме до 7 травня. Зауваження і пропозиції можна надсилати до департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА на електронну пошту: eko.khm.adm@ukr.net, або за номером телефону (0382) 61-85-08.

ТОВ «Еко Вінд Летичів» – це компанія, що спеціалізується на виробництві електроенергії. За даними аналітичної онлайн-системи YouControl, як юридична особа компанія була зареєстрована у листопаді 2021 року. Її кінцевим бенефіціарним власником вказаний Володимир Лєсной.

Додамо, що торік на території Летичівської громади звели дві вітрові електростанції загальною потужністю 4 МВт. Розмір інвестицій у проєкт становив 110 млн грн.