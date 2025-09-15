На Хмельниччині чоловік підробляв водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію автомобілів

Правоохоронці викрили 37-річного мешканця Хмельниччини, який організував цех з підпільного виробництва підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. За скоєне йому загрожує до семи років тюрми. Про це повідомила пресслужба прокуратури області у понеділок, 15 вересня.

За даними слідства, 37-річний мешканець Хмельниччини налагодив у себе вдома виробничу лінію з виготовлення підроблених водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Замовлення приймав через телеграм, а готовий товар відправляв поштою по всій Україні.



«У фігуранта також можна було придбати документи про нібито навчання в автошколі. Щоб не привертати уваги правоохоронців, зловмисник робив відправлення під вигаданими іменами та регулярно змінював банківські картки, на які отримував оплату», – зазначають правоохоронці.



Під час обшуків на підпільній поліграфії поліцейські виявили інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації, мобільні телефони, 75 тис. доларів та докази злочину.

Мешканцю Хмельниччини оголосили підозру за фактами підроблення, виготовлення та збуту документів із голографічними захисними елементами (ч. 1 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.