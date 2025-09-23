Смертельна аварія сталася 22 вересня у Камʼянець-Подільському районі

Поблизу міста Дунаївці Камʼянець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з деревом загинув 59-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Про це повідомила 23 вересня пресслужба поліції області.

Аварія сталася у понеділок, 22 вересня, близько 09:05 на трасі сполученням Житомир – Чернівці. За попередньою інформацією, 59-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B8 через погане самопочуття втратив свідомість і з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.