Смертельна аварія сталася 20 січня у Шепетівському районі

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок Володимиру Войтюку, який пʼяним сів за кермо автомобіля Chevrolet Lacetti та переїхав лежачого на дорозі чоловіка. Після ДТП обвинувачений не викликав «швидку», а втік з місця події. Проте замість реального покарання чоловік отримав два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 25 серпня, аварія сталася 20 січня 2025 року в селі Ганнопіль Шепетівського району. За даними слідства, водій автомобіля Chevrolet Lacetti, 54-річний мешканець села Гориця, перевищив допустиму швидкість і переїхав лежачого на дорозі чоловіка.

Від отриманих травм 59-річний потерпілий помер ще до приїзду «швидкої». Згідно з висновками судово-медичної експертизи, навіть за умови своєчасного надання допомоги врятувати його життя було б неможливо. Проте водій Chevrolet залишив чоловіка у безпорадному стані та втік з місця події.

Поліцейські розшукали порушника та перевірили за допомогою приладу «Драгер». Вміст алкоголю в його крові перевищував норму у 5,5 раза.

Суддя Ірина Маршал визнала Володимира Войтюка винним за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.